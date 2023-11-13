В мэрии Белгорода закупают качели по цене в пять раз выше стоимости в интернет-магазинах

Редакция Бел.Ру обратила внимание на то, что мэрия Белгорода намерена приобрести качели стоимостью 400 тысяч рублей. Ряд интернет-магазинов предлагают аналогичный товар по значительно меньшей цене, что указана в документации местной администрации. Кроме того, действуют акции и скидки. В мэрии дали комментарий по данному поводу.

Качели мэрия намерена приобрести для организации праздников и карнавалов. Стоимость одной единицы указана следующая - 398,5 тысяч рублей. В мэрии ответили на вопрос редакции:

«При подготовке к осуществлению закупки Заказчиком направлены запросы хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки аналогичных товаров, с целью получения ценовых предложений относительно объекта закупки. Цена контракта была определена по наименьшему коммерческому предложению и составила 398 500 рублей за единицу закупаемого товара.»

Редакция резюмирует ответ таким образом: местная администрация выбрала самое оптимальное предложение из всех, которые были поданы для рассмотрения. Остальные предложения - это также качели по завышенной цене.

Корреспондент связался с поставщиком, у которого можно приобрести качели за сумму, которая в пять раз меньше 400 тысяч рублей. Продавец сообщил, что при покупке двух качелей делают скидку. Оплачивать отдельно придется доставку и блоки-питания. Данные детали понадобятся при установке. Их стоимость может составлять около трех тысяч рублей.

Редакция детально изучила ответ мэрии. Что конкретно входит в сумму 400 тысяч рублей за одну единицу товара, до конца неясно.

«В документах журналисты смогли найти лишь пункт, в котором утверждалось, что помимо стоимости товара цена включает в себя также расходы, связанные с: доставкой и разгрузкой, размещением в местах хранения заказчика, стоимостью упаковки, маркировки, страхованием, таможенными платежами, НДС, другими установленными налогами, «и иными расходами». Конкретно об установке данных найти не удалось.»

Победителем в данном тендере стал бизнесмен Алексей Борисов из Валуйского городского округа. Мэрия Белгорода уже не раз заключала контракты с предпринимателем, объясняя сотрудничество как самое выгодное коммерческое предложение по сравнению с другими конкурентами. Так, местная администрация приобрела пять елей для празднования новогодних праздников.