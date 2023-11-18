В МИД РФ назвали действия Чехии относительно России «правовым произволом»

15 ноября правительство Чехии приняло решение о внесении ФГУП «Госзагрансобственность» в национальный санкционный список, вследствие чего активы предприятия были заморожены. Теперь Россия не имеет право управлять предприятием, несмотря на то, что юридически оно принадлежит федерации. Потерян и доступ ко всем объектам предприятия.

«Жестко указано на недопустимость подобного правового произвола.» - сообщается на сайте МИД РФ

МИД РФ заявляет о решительном протесте. Об этом был проинформирован дипломат Чистецкий. В данной ситуации Россия обязана отстаивать свои законные права. Страна сообщает, что будет использовать все для этого способы. Теперь РФ имеет право отвечать Чехии зеркально.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно обращался к мировому сообществу с предложением заключить договор, чтобы российские активы на территории западных стран переходили во владения Киева или других стран Запада. После того как некоторые страны Запада и США начали сомневаться в необходимости продолжения финансирования ВСУ в 2024 году, Зеленский снова напомнил о возможности использования российских активов.