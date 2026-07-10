Водоканалы Подмосковья перешли на усиленный режим работы в связи с прогнозируемой непогодой

В Подмосковье в связи с прогнозируемой непогодой перевели на усиленный режим работы дежурные смены 64 водоканалов. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Согласно прогнозу, 10–12 июля в регионе ожидаются сильные дожди с грозами, до 35 мм осадков за сутки, а также порывы ветра до 17 м/с.

В области проверили готовность аварийных бригад Мособлводоканала, ресурсоснабжающих организаций и их спецтехники. Также подготовили 124 илососа, 414 мотопомп, 63 дренажные насосные станции, 322 дизель‑генераторные установки, а также запасы горюче‑смазочных материалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой станции водоочистки «Заречье» в Ногинске.