«Ребенок может провалиться полностью»: жительница Прокопьевска возмущена открытым люком, который привалило снегом

Жительница Прокопьевска обнаружила открытый люк на дороге с высокой проходимостью: по ней дети ходят в школу, а вблизи находится больница, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, горожанка возмущена тем, что люк практически открыт. Крышка закрывает часть отверстия, однако большое пространство остается открытым. Женщина предположила, что если в люк провалится взрослый человек, то застрянет в нем до половины туловища. Если упадет ребенок, то могут быть серьезные последствия.

По мнению горожанки, ситуация осложняется тем, что в Прокопьевске выпал снег. Теперь люк практически не видно. Женщина прислала редакции Сибдепо фото. Вблизи открытого люка функционирует поликлиника №3, куда ежедневно обращаются жители разной возрастной категории. Рядом также находится гостиница. По участку дороги в рабочие дни ходит много школьников.

«Любой ребенок полностью может провалиться», — высказала мнение горожанка.

По данным издания, вблизи открытого люка не установлено никаких ограждающих элементов или лент, сигнализирующих граждан об опасности. Горожанка обратилась с просьбой к ответственным лицам своевременно устранять опасности.

