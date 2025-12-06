В Москве директора театра «Лица» госпитализировали с ножевым ранением

Директор московского музыкально-драматического театра «Лица» Павел Суетин был экстренно госпитализирован с проникающим ножевым ранением в результате ночного инцидента в столице, сообщил ТАСС.

Согласно официальному сообщению, распространенному пресс-службой московского главка МВД, в ночные часы по адресу на Планерной улице сотрудниками была обнаружена личность с признаками тяжелых повреждений. В своем обращении представители ведомства отметили, что в настоящее время полицией реализуется установленный регламент следственных действий. Оперативные сотрудники работают над установлением всех обстоятельств инцидента, включая возможные мотивы и поиск лица, причастного к причинению телесных повреждений.

«Пострадавший госпитализирован», — указано в сообщении ведомства.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что пострадавшим является именно Павел Суетин, возглавляющий театр «Лица» с 2020 года. В настоящий момент правоохранители выясняют мотивы и детали нападения, а также разыскивают возможных свидетелей и подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в полицию Москвы поступило сообщение о выстрелах.