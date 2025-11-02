В Москве появится уникальный павильон для съемок под водой

В рамках кинофорума фестиваля «Народы России и СНГ» руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин сообщил о планах по созданию в Москве уникального павильона для подводных киносъемок, сообщило РИА Новости.

Во время обращения к участникам мероприятия Алексей Фурсин рассказал, что строительство уникального павильона уже началось. Спикер отметил, что объект начнет функционировать в качестве исключительного водного павильона в 2026 году. Ранее производители были вынуждены выезжать за границу. Локации выбирали в Европе и Азии.

«Мы строим уникальный (павильон. — Прим. ред.), в следующем году введем тоже для ваших кинопроизводителей уникальный водный павильон», — сказал Фурсин.

В телеграм-канале Минкультуры России указано, что кинофорум проходит в период с 2 по 3 ноября в Москве в рамках Международного фестиваля «Народы России и СНГ». Это ключевое событие собрал кинематографистов из стран СНГ и регионов России для диалога о совместных проектах, развитии цифровых платформ и организации взаимных кинофестивалей.

По информации Минкультуры, центральными темами дискуссий станут просветительская роль кинематографа и важность регионального кино в укреплении культурных связей между странами и народами. Гости фестиваля увидят фильмы, снятые странами СНГ совместно, и пообщаются с их создателями.

Ранее сообщалось, что две кинокомпании хотят снимать проекты в Пермском крае.