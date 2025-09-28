В Москве прощаются с Тиграном Кеосаяном: у входа в Армянскую церковь собралось много людей

В воскресенье, 28 сентября, в 15:00 в Армянской церкви начнется церемония прощания с заслуженным артистом РФ, режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Корреспондент ТАСС сообщил , люди начали собираться за два часа до начала. У церкви уже собралось большое количество людей, желающих проститься.

Согласно данным издания, траурное мероприятие собрало множество известных персон из различных сфер общественной жизни. Среди пришедших проститься — официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, а также помощник главы государства, возглавляющий Российское военно-историческое общество, Владимир Мединский. Президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и председатель правительства РФ Михаил Мишустин передали цветочные композиции, которые были размещены у входа в храм.

Корреспонденты также отметили присутствие на церемонии представителей искусства и шоу-бизнеса. В их числе — режиссер Федор Бондарчук, народный артист РСФСР Евгений Петросян, американец Стивен Сигал, получивший российское гражданство, а также народные артисты России Филипп Киркоров, Лариса Долина, Федор Добронравов, Николай Цискаридзе и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. Филипп Киркоров, обращаясь к родственникам покойного, пожелал им мужества и стойкости в перенесении тяжелой утраты. Артист добавил, что ему самому пока сложно осознать факт ухода из жизни Тиграна Кеосаяна.

«Время было невероятное, смелое, свободное. Мы снимали первые музыкальные клипы, рекламу снимали, студию открыли. Он был моим другом близким. Это очень большая утрата, очень тяжело. Светлая память», — сказал Бондарчук.

