Стала известна причина смерти заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой

Причиной смерти заслуженной артистки РФ Людмилы Гавриловой, известной по роли в телесериале «Глухарь», стала хроническая недостаточность печени. Об этом ТАСС сообщил сын актрисы Таир Газиев.

В субботу, 27 сентября, актриса Евгения Шевченко сообщила о смерти Гавриловой. Уточнялось, что она умерла 24 сентября на 74-м году жизни. За день до этого артистка почувствовала себя плохо, из-за чего ей потребовалась госпитализация.

«Причина смерти — хроническая недостаточность печени», — отметил Газиев.

Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. В 1973 году она успешно окончила Театральное училище им. Бориса Щукина и до 2011 года работала в труппе Московского академического театра сатиры. Впоследствии она передавала свой опыт, преподавая на кафедре актерского мастерства в родном училище.

Зрителям артистка запомнилась по многочисленным ролям в кино и на телевидении. В ее фильмографию входят такие проекты, как «Мимино», «Брак по завещанию», «Такова жизнь», «Погоня за тенью».

В 2007 году Гавриловой присвоили почетное звание заслуженной артистки РФ. Прощание с актрисой состоится в Николо-Архангельский крематории в понедельник, 29 сентября.

Ранее стало известно о смерти режиссера и телеведущего Тиграна Кеосояна.