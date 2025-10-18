В Москве сотрудник строительной компании призывал к терроризму

В Москве задержали сотрудника строительной компании, который призывал к терроризму, сообщило РИА Новости после ознакомления с судебными документами.

По информации издания, задержан ранее судимый гражданин. В нынешний раз поводом для ареста стал призыв мужчины к осуществлению террористической деятельности. Срок наказания за подобные действия достигает семи лет лишения свободы. Сотрудника строительной компании задержали в августе.

«По версии органов предварительного следствия он совершил публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», — сказано в материалах дела.

По информации издания, коренной москвич с высшим образованием работает в строительной компании. Он не женат. Защита настаивала на выборе другой меры пресечения по причине того, что мама мужчины находится в преклонном возрасте. Сам задержанный, по данным адвоката, страдает рядом заболеваний. Следствие отказалось принимать во внимание данные факты. Правоохранители настаивали, что гражданин может скрыться.

По данным издания, в настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. Он включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В документах указано, что он дал показания. В ходе оперативно-розыскной деятельности выполнено ряд действий. В настоящее время следствие ожидает комплексную психолого-лингвистическую судебную экспертизу. Обвинение в окончательной редакции на данный момент не предъявлено.

Ранее сообщалось, что главу объединения частных детективов задержали по делу о госизмене.