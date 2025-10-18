Сотрудничал с иностранной разведкой: главу объединения частных детективов подозревают в госизмене

Президент некоммерческого партнерства «Международное объединение частных детективов» Андрей Матушкин стал фигурантом уголовного дела о государственной измене, сообщил РБК со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По информации издания, суд выбрал меру пресечения в виде пребывания под стражей сроком на два месяца. Соответствующее решение приняли в сентябре. В настоящее время детектив находится в следственном изоляторе Санкт-Петербурга.

Один из источников сообщил, что Матушкина подозревают в передаче информации, которая относится к категории секретных данных, за границу. Согласно версии следствия, детектив контактировал с иностранной разведкой, чтобы помочь ей в реализации разных задач на территории России. Предположительно, подозреваемый сотрудничал с представителями стран Балтии.

По информации издания, представители детективного сообщества проинформированы о задержании гражданина Матушкина. Частный детектив Михаил Локтионов рассказал, что по делу проходил еще один подозреваемый — коллега Матушкина, но после опроса его отпустили.

«В ассоциацию Матушкина мог попасть любой желающий, кто платит взносы, и это не обязательно может быть частный детектив. Деньги в виде взносов в этой ассоциации всегда были главным звеном, чтобы стать ее членом», — рассказал Локтионов.

По данным издания, наказание по инкриминируемой статье достигает пожизненного заключения.

