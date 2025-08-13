В МВД рассказали, как просьба поправить волосы может вскрыть акт мошенничества

Начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Самарской области Михаил Иванча рассказал, как мошенникам удается обманывать россиян, а также как на начальной стадии распознать афериста, сообщил sovainfo.ru.

Михаил Иванча отметил, что мошенники чаще всего воздействуют на жертву психологически. Преимущественно они стараются принудить человека бояться или ожидать выгоды. В первом случае аферисты рассказывают, что с близкими людьми потенциальной жертвы случилась трагедия. Злоумышленник постепенно накаляет атмосферу, чтобы не давать времени усомниться в правдивости слов. Во втором случае мошенники предлагают вложить в инвестиции или другим способом получить сверхприбыль без каких-либо стараний. Иногда они используют технологии дипфейка.

«Кстати, разоблачить такого мошенника очень просто. Попросите его поправить волосы. Маска зависнет на несколько секунд или слетит вовсе», — рассказал Михаил Иванча.

Михаил Иванча рекомендует россиянам не поддаваться давлению. Желательно сразу прекращать разговор и отказываться от любых предложений. Эксперт предупредил, что иногда пострадавшие сами становятся преступниками. Их принуждают выполнять различные противоправные задания. Аферисты придумывают многоэтапную схему обмана. Например, сначала переводят на счет деньги. Потом связываются с владельцем счета и сообщают об ошибке. Человек возвращает деньги. Позже поступает звонок якобы от правоохранителей с обвинениями в отправке денег на счет террористов. Схемы бывают разные.

«Недавний случай в Москве: задержано пятеро пожилых граждан, которых планировалось использовать в качестве террористов-смертников. И у нас в регионе были прецеденты, когда обманутые люди совершали противоправные действия», — рассказал начальник УБК ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в Роскачестве объяснили, как спасти профиль на «Госуслугах» от взлома.