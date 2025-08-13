Не только пароль: в Роскачестве объяснили, как спасти профиль на «Госуслугах» от взлома

Настроить дополнительную защиту можно в разделе «Безопасность» на портале государственных услуг. Об этом сообщило РИА Новости , ссылаясь на источник в ведомстве.

Специалисты Роскачества объяснили, как обезопасить свой аккаунт на портале госуслуг от взлома. Главные рекомендации — использовать сложный пароль и подключить двухэтапную проверку входа.

Эксперты советуют придумывать пароли, сочетающие заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы. Простые комбинации вроде «123456» лучше не использовать — их легко взломать.

Дополнительную защиту дает двухфакторная аутентификация. После ее подключения для входа в аккаунт потребуется не только пароль, но и код из SMS или письма на email. Даже если мошенники узнают пароль, без этого кода они не смогут зайти.

