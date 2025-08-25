В Павловском Посаде состоялся третий Фестиваль дополнительного образования

Это мероприятие стало настоящим праздником, собравшим вместе ребят и взрослых для совместного творчества, получения новых знаний и активного времяпрепровождения.

Посетителей ждало множество интересных занятий: увлекательные интерактивные игры под открытым небом, познавательные мастер-классы по программированию, хореографии и другим направлениям, а также захватывающий квест с ценными призами. Каждый желающий смог найти что-то интересное для себя и провести время с максимальной пользой.

Особую атмосферу праздника создавали сами участники фестиваля. Модельная школа «Studio19.25» делилась секретами создания стиля и уверенности в себе, хореографическая студия «С пятки на носок» вдохновляла энергичными танцами, а языковая эко-студия «Hakuna Matata» знакомила с иностранными языками в игровой форме. Акробатическая студия «Пируэт» поразила зрителей изяществом и силой, а Компьютерная Академия «ТОП» пробудила интерес к миру информационных технологий у будущих специалистов. Кроме того, гости могли посетить зоны, посвященные психологии, гимнастике, различным творческим мастерским и спортивным состязаниям.