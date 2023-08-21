В Нидерландах детонировали взрывные устройства: повреждены дома, магазины, автомобили

Первый взрыв прогремел в ночь с 20 на 21 августа в городе Влардинген. Предполагается, что взрывное устройство было размещено возле магазина, который только открылся. Взрывная волна выбила стекла. Повреждена дверь. Взрыв спровоцировал возгорание. Пострадал фасад магазина.

В Амстердаме ближе к утру прозвучало сразу два взрыва, между которыми был небольшой временной интервал. Начались пожары. Спасатели оперативно ликвидировали возгорания. Пострадало несколько домов. Свидетели заметили, как от дома убегал человек в темной одежде.

Еще один взрыв был зафиксирован в Гааге. Взрывное устройство вероятнее всего было установлено на улице возле дома. В доме загорелась дверь. Также был поврежден автомобиль, припаркованный возле дома.

Четыре взрыва стали причиной разрушения инфраструктуры и пожаров, но ни один человек не пострадал. В каждом населенном пункте полиция начала расследование, проводит опрос свидетелей. Сотрудники устанавливают, связаны ли между собой все взрывы. На данный момент никого не арестовали.