В Нижегородской области ищут подростка, который осенью уже сбегал со взрослой любовницей

В Нижегородской области пропал подросток. Его мама сообщила, что 16-летний сын ушел из дома 29 декабря. Он отвечает на телефонные звонки, но отказываться говорить о своем местонахождении, сообщает NewsNN . Осенью 2023 года юношу также разыскивали. Тогда были подозрения, что у подростка появилась взрослая любовница, которые он сам опровергает.

В период, когда подросток пропал в первый раз, очевидцы видели его со взрослой женщиной. Они предположили, что он находится с ней в интимной близости. Юноша позже объяснил, что взрослая женщина — его тетя. Родственница подтвердила информацию.

Сотрудники правоохранительных органов уже допросили тетю подростка из Семенова. В этот раз женщина не знает, где находится парень. Он звонил ей, рассказал, что ушел из дома. Признался, что находится в Нижнем Новгороде, но точный адрес указать отказался.

Поиски пропавшего подростка продолжаются.

Ранее мы сообщали, что в 2023 году был найден ребенок, который потерялся еще в 2017. Его обнаружили во Франции. Потерялся британец в Испании, куда приехал со своей семьей.