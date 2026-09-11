Усадьбы, леса и заповедники: эксперт назвал лучшие места для осенних поездок в Подмосковье

Золотая осень — короткий миг, когда подмосковные парки, леса и старинные усадьбы превращаются в яркие природные декорации. Туристический эксперт Артем Алексеев рассказал REGIONS , куда отправиться за красивыми видами, прогулками и осенними фотографиями, пока деревья не сбросили листву.

Одним из лучших вариантов эксперт назвал «Архангельское» в Красногорске. Здесь золотая листва соседствует с дворцово-парковым ансамблем, аллеями, террасами и видами на Москву-реку. Осенью особенно эффектно выглядят участки парка вокруг Большого дворца. Еще один вариант — Абрамцево под Сергиевым Посадом: на территории музея-заповедника есть старинный парк, живописные аллеи и окрестности реки Вори. Место подойдет тем, кто хочет совместить прогулку с посещением музея и исторических построек.

По словам Алексеева, для осенней поездки лучше выбирать именно усадебные комплексы: там не нужно долго искать красивый ракурс — золотые деревья, старинная архитектура, пруды и аллеи уже создают готовую картинку. Эксперт советует приезжать утром или ближе к вечеру, когда свет мягче и людей обычно меньше.

Тем, кто предпочитает природе дворцам, Алексеев посоветовал обратить внимание на Приокско-Террасный заповедник. Здесь осенняя поездка превращается в полноценную прогулку по природной территории, а не просто фотосессию. Еще один интересный вариант — Мураново, музей-заповедник имени Ф. И. Тютчева, который сочетает старинную усадьбу и парковую зону, особенно атмосферную в пасмурную осеннюю погоду.

Как отметил эксперт, если главная цель — увидеть именно золотой лес, не обязательно ехать в самые раскрученные места. Хороший вариант — выбрать усадьбу или природную территорию с большой парковой зоной и приехать в будний день. Так можно спокойно погулять несколько часов и застать осень без большого количества людей.

Перед поездкой стоит проверить режим работы конкретной территории: осенью световой день становится короче, а расписание некоторых музеев и парков может меняться.

Первый месяц осени в Подмосковье традиционно становится временем ярмарок, гастрономических праздников и фестивалей на свежем воздухе. Жителей региона ждут фермерские продукты, сезонные товары, мастер-классы, спортивные активности и необычные природные маршруты.