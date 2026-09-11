Жители Химок получили странный ответ от управляющей компании: раскрыта причина
REGIONS: аферисты взломали аккаунт в УК Химок и наобщались с жителями
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Жители одного из домов на улице Московской в микрорайоне Подрезково столкнулись с необычным ответом представителя управляющей компании. Содержание и форма сообщения вызвали вопросы, и горожане обратились за разъяснениями. Как сообщили REGIONS в администрации городского округа Химки, причиной стал инцидент с информационной безопасностью.
По данным властей, доступ к учетной записи сотрудника управляющей компании оказался скомпрометирован и попал к третьим лицам, предположительно, мошенникам.
«Пароли были оперативно сменены», — сообщили в администрации.
Сейчас правоохранительные органы проводят разбирательство по факту произошедшего.