В Нижнем Новгороде пройдут съемки фильма «Адам и Ева 2.0»

В выходные дни (30 сентября и 1 октября) в Нижнем Новгороде жители города станут свидетелями съемок сцен для романтической комедии «Адам и Ева 2.0», премьера которой состоится в 2024 году, пишет интернет-издание « NewsNN ».

В продюсерском центре «ГОРАД» рассказали корреспонденту издания, что запланирован выезд технической группы – это значит, что в Нижний Новгород приедет часть команды для съемок городских пейзажей. В фильме будут продемонстрированы только центр населенного пункта и проезды.

Жителей города заранее предупредили, что Канавинский мост будет временно перекрыт 30 сентября на три часа, начиная с шести утра.

«Адам и Ева 2.0» - это романтическая комедия режиссера Ильи Фарфеля. Главные герои – Марина (в роль воплотилась актриса Полина Максимова) и Виктор (играет актер Дмитрий Чеботарев), которые явно испытывают друг к другу антипатию. В один момент они остаются единственными людьми во всем городе. Сначала Марина и Виктор решают бытовые проблемы. Когда жизнь немного обстроена, возникает вопрос, как возродить человечество.

Согласно проведенному опросу «Кинопоиска» большая часть зрителей с нетерпением ожидают выхода премьеры.