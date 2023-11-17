В Нижнем Тагиле пенсионер убил сестру из-за отказа ухаживать за матерью

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор пенсионеру, который убил свою сестру: 11 лет в колонии строгого режима, сообщает tagilcity.ru .

Еще в начале 2000-ых годов мужчина приобрел наган. Также у него был порох, который после выстрела не образует дым. Имелись и патроны в количестве 34 единиц. Нестандартный пистолет и необходимые к нему боеприпасы житель Нижнего Тагила приобрел, как и хранил все эти годы, незаконно.

62-летний житель утверждает, что в городе сообщали о появлении медведя. Он шел к сестре для обсуждения семейных проблем и взял пистолет, чтобы защищаться в случае необходимости от дикого животного. В момент возникшей ссоры случайно выстрелил.

У следствия другая версия. Пенсионер целенаправленно взял пистолет. Он поругался с сестрой, которая не хотела ухаживать за общей матерью. Достал пистолет и выстрелил в живот. Женщина упала, но не умерла. Брат нанес ей несколько ударов рукояткой пистолета. Затем сделал еще один выстрел. Женщина скончалась.

Свою вину мужчина отрицал. Суд принял сторону следствия и признал мужчину виновным в организации и совершении преступления, которое произошло 13 апреля 2021 года. На данный момент приговор в силу не вступил.