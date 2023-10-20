В Нижнем Тагиле подросток стал пособником мошенников: забирал деньги у потерпевших

16-летний житель Нижнего Тагила сообщил, что не знал, что переводит деньги мошенникам. Потерпевшие по делу рассказывают, что подросток приходил, представлялся сотрудником МВД и забирал деньги.

Подросток утверждает, что нашел подработку в интернет-мессенджере. В его обязанности входило приезжать на указанный адрес, забирать деньги, переводить их в онлайн-режиме на указанную карту, а себе забирать два процента от каждой переведенной суммы.

Мошенники звонили людям и сообщали, что их родственник стал виновником аварии. Предлагали помочь, но за денежную компенсацию. Инструктировали передавать деньги человеку, который приедет за ними.

Подросток задержан. На данный момент установлено, что мошенники получили в общей сложности два миллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных органов регулярно просят рассказывать близким людям (особенно пожилого возраста) о том, как мошенники могут вводить граждан в заблуждение. Главная рекомендация в такой ситуации – успокоиться и сразу перезвонить родственнику.