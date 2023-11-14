В Новосибирске жители домов-объектов культурного наследия за свой счет ремонтируют здания

В Новосибирске некоторые жилые здания, которые признаны культурным наследием, находятся в критическом состоянии. Например, «сталинка» из ансамбля ДК им. Горького требует капитального ремонта крыши . Местная власть знает о проблеме с 2019 года, но денег не выделяет, сообщает atas.info . Редакция выяснила, что деньги на данные цели есть, но жители должны подавать заявки, чего они не делают.

В Новосибирске много домов, которые относятся к категории объектов культурного наследия: «профессорский дом» на Дуси Ковальчук, стоквартирный дом (Красный проспект) и «сталинка» комплекса ДК имени Горького.

Практика показывает, что жители вынуждены самостоятельно собирать деньги на ремонт зданий. Причем, собственникам необходимо собирать больше денег, чем установлено нормативом. В итоге жители Новосибирска не всегда могут или хотят финансировать ремонты, поэтому некоторые объекты находятся в аварийном состоянии.

Atas.info отправило запрос в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Местная администрация имеет право выделить деньги на ремонт зданий, которые считаются культурной ценностью, при одном условии.

Стоимость выполненных работ по капитальному ремонту должна превышать предельную стоимость, которую устанавливает региональное правительство. Жильцы подобных домов каждый год должны до 1 мая подавать заявки в письменном виде.

«В 2023 году на реализацию мероприятий региональной программы (капитального ремонта, прим. ред) в качестве мер финансовой поддержки из областного бюджета Новосибирской области планируется направить 547 436 822,00 рублей… прорабатываются новые направления предоставления мер финансовой поддержки в 2024 году в отношении капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия», — говорится в ответе ведомства на запрос Atas.info.

В декабре 2023 года будет установлен объем финансирования программы поддержки капитального ремонта домов-объектов культурного наследия. Эта сумма будет определена для 2024 года.