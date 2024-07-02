В Омске оркестр презентовал «Рейв со стеклом», записанный в заводских цехах

В омском парке «На Королева» 29 и 30 июня под руководством дирижера Григория Вевера оркестр исполнил «Рейв со стеклом». Уникальность мелодии в том, что ее записывали в стенах местного завода «Полиом», сообщает gorod55.ru .

Перед выступлением оркестр много репетировал. Примечательно, что музыканты оттачивали мастерство на территории завода «Полиом». Так они могли погрузиться в атмосферу предприятия, чтобы как можно реалистичнее передать ее своим слушателям.

«Рейв со стеклом» — не первая подобная композиция. В Омске уже вышел целый альбом оригинальных работ. Композитор пояснил, что на предприятиях записывают определенные звуки, например, скрип колес, скрежет металла, заводской гудок и даже особенное звучание ветра. Затем эти звуки соединяют с мелодиями живых инструментов, добавляют голоса оперных певиц.

«Звуки производства организованы в ритмические паттерны и из них получается интересная и необычная музыка. Струны же, в свою очередь, добавили какого-то тепла, душевности в звучание трека, несколько его «очеловечили», — рассказал Григорий Вевер, создавший инструментальное звучание омского химпрома.

Туристский информационный центр Омской области снял для композиции видеоряд. Для проекта специально подобрали красивые городские виды и локации завода «Полиом».

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