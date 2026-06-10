В Орехово-Зуевской больнице впервые в Подмосковье внедрили систему внутрисосудистой визуализации

В Региональном сосудистом центре, который функционирует на базе Орехово-Зуевской больницы, впервые в Московской области внедрили современную систему для внутрисосудистой визуализации. Новое оборудование позволяет рентгенэндоваскулярным хирургам проводить диагностику и лечение пациентов с атеросклерозом на совершенно ином, более высоком уровне, сообщил REGIONS.

Зонд толщиной с нить

Основное достоинство новой методики в том, что теперь кардиологи получили возможность изучать состояние поврежденных артерий как бы «изнутри» с высокой точностью. Для этого применяется сверхтонкий зонд, который по толщине не толще обычной нитки. Продвигаясь по кровеносным сосудам, он передает на мониторы изображение стенок артерии в сверхвысокой четкости.

По информации издания, такая высокая степень детализации позволяет медикам с точностью до долей миллиметра анализировать строение атеросклеротической бляшки, прогнозировать риск ее разрыва и подбирать оптимальный размер стента для восстановления сосудистого просвета.

Шаг к ювелирной хирургии

По словам заведующего Региональным сосудистым центром Дмитрия Тютьнева, внедрение этой системы полностью преобразило возможности врачей.

«Раньше при проведении операции мы видели на рентгене лишь тень сосуда и место его сужения. Теперь же мы можем в мельчайших деталях рассмотреть саму стенку артерии, убедиться, что установленный стент идеально раскрылся, полностью перекрыл опасную зону и плотно прилегает к тканям, а также вовремя выявить возможные микротрещины. Это выводит нашу работу на уровень настоящей ювелирной точности», — пояснил Тютьнев.

Безопасность и спасенные жизни

Для населения Орехово-Зуева и прилегающих районов внедрение этой технологии сулит значительное уменьшение риска операционных осложнений и снижение угрозы повторных инфарктов в дальнейшем. Врачи же обрели действенный и проверенный инструмент, который вселяет уверенность в устойчивости итогов лечения и позволяет им быть спокойными за самочувствие своих пациентов по всему Подмосковью.

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