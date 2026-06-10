Врачи Подмосковья рассказали, сколько мороженого можно есть детям и взрослым

По словам врачей, мороженое не стоит давать детям до 2 лет, так как в нем много сахара и жиров, что может стать причиной нарушения баланса кишечной микрофлоры, перепадов настроения, повышения риска диабета и кариеса.

«Вводить этот десерт в рацион можно лишь после достижения двух лет, начиная с небольшой порции — 1–2 чайных ложек, причем мороженое должно быть немного подтаявшим», – объяснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Мороженое лучше выбирать без заменителя молочного жира и с минимальным количеством добавок. Давать его ребенку можно не чаще одного раза в неделю и только после полноценного приема пищи.

Взрослым мороженое можно есть не чаще 2-3 раз в неделю и не более 100 г за раз. Воздержаться от этого десерта стоит при нарушении обмена веществ, сахарном диабете, метаболическом синдроме, а также при заболеваниях ЖКТ и верхних дыхательных путей.

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