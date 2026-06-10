Без болезненных проколов: как датчики контроля глюкозы помогают новорожденным в Балашихинском роддоме

В Балашихинском роддоме, расположенном в микрорайоне Саввино, медработники начали использовать специальные датчики для контроля уровня сахара в крови у младенцев. Эта инновационная технология впервые была опробована именно здесь. Теперь новорожденным больше не приходится делать болезненные уколы в палец для забора крови, а врачи могут получать данные о показателях глюкозы в реальном времени, сообщил REGIONS.

О том, как работает новая методика и почему она так важна для самых юных пациентов, рассказал заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Балашихинского роддома Денис Аксенов.

По словам специалиста, главное достоинство этой системы — полное отсутствие болезненных ощущений при сохранении высокой точности данных. Прежде для мониторинга уровня сахара у младенцев приходилось регулярно прокалывать пальцы или забирать кровь из вены. Это вызывало у малышей сильнейший стресс.

«Датчик устанавливается на тело ребенка один раз и бесперебойно работает в течение 16 дней. Прибор каждую минуту передает показатели уровня глюкозы на принимающее устройство в режиме реального времени. Это позволяет нам мгновенно корректировать тактику лечения и подбирать оптимальный режим кормления. Наш роддом стал первым, кто внедрил эту технологию для самых маленьких пациентов», — пояснил Аксенов.

По данным издания, до этого момента подобные системы слежения за уровнем глюкозы применялись только при диагностике взрослых людей и подростков. Но как только производители сертифицировали эту технологию для использования у младенцев, ее сразу же запустили в работу в Балашихе.

Суперлампа против желтухи

Еще одно полезное новшество, которое недавно начало применяться в Балашихинском роддоме, предназначено для детей с желтухой. По словам заведующего отделением, на свет с таким диагнозом появляется около 80 процентов малышей.

Установка для интенсивной фототерапии заменяет сразу несколько фотоламп, которые обычно используются для борьбы с этой патологией. Она представляет собой удобный бокс, где осветительные элементы размещены сверху и снизу. Внутри предусмотрены датчики температуры и система циркуляции воздуха, поэтому ребенку в таком устройстве комфортно. Особенно актуальна эта разработка для недоношенных младенцев.

«В критических ситуациях, например, при тяжелом резус-конфликте у ребенка, раньше приходилось прибегать к сложной процедуре заменного переливания крови. Новое оборудование интенсивной фототерапии позволяет этого избежать. Малышу внутри комфортно, а мама может спокойно находиться рядом и наблюдать за процессом лечения через специальные защитные окна», — рассказал заведующий отделением.

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