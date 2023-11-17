В Перми директор школы получил выговор из-за применения силы к школьнику

В сентябре в Перми многие наблюдали за развитием истории с применением силы к ученику. Директор школы взял ребенка за одежду и немного приподнял его. Такой вывод можно было сделать по фото, которое школьники выложили в социальных сетях. Редакция properm.ru выяснила, чем закончился конфликт.

Министерство образования вынесло выговор руководителю детского учреждения. С ним провели профилактическую беседу, сообщает properm.ru.

Фон на фотографии позволяет определить, что конфликт произошел в актовом зале. Пользователи социальных сетей заметили, что прилюдное унижение ребенка может вдвойне негативно отразиться на его психике. Но людей с таким мнением было намного меньше, чем тех, кто оправдывал действия педагога.

Пользователи отмечали, что неизвестна причина конфликта. Многие вспомнили свои школьные года: учителя могли и тряпкой мокрой швырнуть и мелом запульнуть, и указкой стукнуть. Но никто не жаловался и все выросли адекватными людьми. Другие же писали, что знают директора лично. Выпускники уверяли, что он - профессиональный специалист и «мировой мужик».