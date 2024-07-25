В Перми включили горячую воду после жалоб жильцов СМИ

В редакцию Properm.ru обратились жильцы, которые более месяца были вынуждены жить без горячей воды. После выхода материала людям включили воду. Однако те, кто не жаловался, продолжает обходиться холодной водой, сообщает properm.ru .

Пермяки сообщили редакции, что филиал ПАО «Т Плюс» установил срок, когда подача горячей воды будет возобновлена. Однако в итоге эти сроки были нарушены. Более месяца люди живут без качественной подачи коммунальной услуги.

В региональном центре стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» отметили, что гидравлические испытания необходимы для того, чтобы увеличить работоспособность труб. Во время испытаний были выявлены дефекты, которые пришлось устранять. Это стало причиной длительных отключений.

После публикации большого материала жильцам дома на Звонарева, 2 в микрорайоне Садовый включили горячую воду. Однако те, кто не жаловался Properm.ru, продолжают ждать возобновления подачи.

Редакция снова обратилась к представителям ведомства. Они сообщили, что на участке были зафиксированы новые неисправности. На их исправление требуется время. Обозначить сроки завершения ремонтных работ невозможно из-за постоянных выявлений новых дефектов. Бригадам рабочих необходимо установить место поломки, вырыть яму, провести замену трубы или ее ремонт.

Ранее мы сообщали, что ПАО «Россети Московский регион» оштрафовали за нарушение срока подключения к электросетям объектов.