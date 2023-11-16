В Перми завели уголовное дело против женщины, которая пыталась поджечь здание военкомата

В Перми в четверг, 16 ноября, под домашний арест на два месяца отправили местную жительницу, которая во вторник, 14 ноября, пыталась поджечь здание военкомата, сообщает properm.ru . Выяснилось, что ее принудили совершить преступление неизвестные люди.

Женщина подошла к зданию военкомата поздно вечером. У нее была с собой бутылка с зажигательной смесью. Безработная пермячка пыталась бросить бутылку в здание, но ее задержали.

Выяснилось, что сначала женщина стала жертвой мошенников. Она оформила кредит на сумму 800 тысяч рублей и перевела деньги аферистам. Потом ей стали поступать угрозы. Неизвестные принудили ее поджечь здание.

Возбуждено уголовное дело. Женщину обвиняют в попытке совершения террористического акта. Ранее жители Перми были осуждены за подобное правонарушение. Их приговорили к 11 годам лишения свободы.

В среду, 15 ноября, в Нижегородской области 16-летний школьник бросил в открытое окно военкомата бутылку с зажигательной смесью, а его мама снимала все на видео. Выяснилось, что семье также угрожали.

Сотрудники правоохранительных органов призывают россиян не доверять неизвестным людям, не отвечать на странные сообщения в интернет-мессенджерах и не соглашаться на противоправные действия.