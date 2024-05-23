В Пермском крае мошенники массово обманывают военных СВО

В отделении Банка России по Пермскому краю предупредили, что мошенники адаптируются под реалии жизни и придумывают максимально правдоподобные схемы обмана граждан. В настоящее время военные СВО получают сообщения о том, что им не выплатят единовременную выплату в размере 195 тыс. рублей, сообщает properm.ru .

Подобные сообщения также получают родственники участников спецоперации. Аферисты называют причину отказа — дисциплинарное взыскание или невыполнение боевых задач в зоне СВО. Людям рассказывают, что сумма в размере 195 тысяч рублей будет списана с их счета. Мошенники присылают документ с приказом, подписями и печатями.

Злоумышленники сообщают, что могут помочь военным не потерять свои деньги. Для этого необходимо создать безопасный счет, на который стоит перевести все свои сбережения. Тогда в Минобороны РФ не смогут снять деньги. Участники спецоперации соглашаются. После все переведенные деньги исчезают, а мошенники перестают выходить на связь.

Ранее мы сообщали, что жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества c перерасчетом пенсии.