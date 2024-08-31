В Петербурге 48-летнего мужчину придавило дерево

В Санкт-Петербурге мужчину придавило после падения дерева. 48-летний пострадавший серьезно пострадал, скорая помощь увезла его в больницу в тяжелом состоянии, сообщило издание «Фонтанка.ру»

Инцидент произошел 31 августа Крестовском проспекте, 25 в Петроградском районе Северной столицы, на территории парка Победы. Дерево, упавшее на прохожего, подкосилось и рухнуло в результате непогоды. Остальные обстоятельства происшедшего выясняются.

Ранее сообщалось о том, что радиационный туман снизил видимость в Кузбассе.