Радиационный туман снизил видимость в Кузбассе

В четверг, 29 августа, в Кузбассе на улицах некоторых населенных пунктов замечен сильный туман, сообщил sibdepo.ru.

Сибдепо публикует фото, сделанные утром 29 августа. Видимость в городе сильно ограничена. Находясь на одной стороне улицы, сложно рассмотреть, что происходит на противоположной. Видимость в населенных пунктах снизилась до 500 м, уточнили в областном гидрометеоцентре.

Синоптики пояснили, что туман сохранится в регионе на протяжении ближайших нескольких дней. Явление свойственно для осеннего периода. Оно спровоцировано погодными изменениями: днем на улице сохраняется теплая погода, а ночью столбики термометров опускаются вниз на несколько отметок.

«Это радиационный туман, характерный для осеннего периода», — сообщили Сибдепо в областном гидрометеоцентре.

В регионе также зафиксирована абсолютная влажность воздуха и безветрие. В ближайшие несколько дней ожидаются обильные осадки и резкое похолодание. 29 августа — последний теплый день в регионе на текущей неделе. Лето завершается.

Ранее синоптик Ильин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что 1 сентября жара в Москве и Подмосковье побьет температурный рекорд 150-летней давности.