В Петрозаводске неизвестный по ночам портит припаркованные авто

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина пытался испортить внешний вид автомобиля, припаркованного в одном из дворов города. Инцидент произошел в темное время суток, поэтому сложно предполагать, чего именно добивался неизвестный человек. Возможно, он пытался вскрыть капот, но сработала сигнализация. Мужчина быстро покинул двор.

Жители предупредили о странном вредителе в социальных сетях и подробно описали приметы: он одет в синюю куртку, белые кроссовки, черные брюки и кепку. Один из пользователей социальных сетей уточнил, что на куртке мужчины прикреплен значок ГТО.

В Петрозаводске также стало известно еще об одном нарушении законодательства. Инспекторы ГИБДД задержали местную жительницу, которая управляла автомобилем без водительских прав, пишет издание «КарелИнформ». Выяснилось, что женщину лишили прав, но это не мешало ей и дальше ездить на собственном авто.

Один раз водителя уже останавливали и выписали административный штраф. Теперь женщине предстоит выплатить 100 тысяч рублей или согласиться на обязательные работы.