В Подмосковье назвали имена победителей Конкурса социальных архитекторов

В субботу, 24 октября, на площадке Мастерской управления «Сенеж» подвели итоги Конкурса социальных архитекторов, сообщается на сайте конкурса.

По результатам трехдневного очного этапа, включавшего защиту проектов и оценку профессиональных компетенций, победителями были признаны 74 финалиста. Все они получили возможность продолжить обучение в Мастерской социальных архитекторов.

В церемонии награждения принял участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В своем выступлении он подчеркнул важность формирования профессионального сообщества социальных архитекторов и растущий спрос на их работу.

«Вы стали лучшими из 7,5 тыс. профессионалов, пришедших на конкурс. И в целом у вас уникальная ситуация – вы создаете профессию, выступая ее соавторами. Своими мыслями, энергией, талантом, активностью вы воплощаете ее в реальность. И процесс создания разворачивается широко: уже идут конференции и на региональном, и на всероссийском уровне», – подчеркнул Сергей Кириенко.

Очный этап конкурса начался 21 октября с контрольного тестирования. В течение трех дней участники выполняли практические задания перед экспертным жюри, демонстрируя навыки в своих специализациях. Это позволило определить список лучших, который опубликован на сайте конкурса.

«Я впервые в "Сенеже", впечатлен масштабом кампуса и интенсивностью учебного процесса. Помимо интереснейших заданий, которые действительно стали серьезной проверкой для каждого, открытием конкурса для меня оказались и прекрасные, интересные люди, с которыми мы работали. Я думаю, что конкурентная среда была на втором плане, а на первом были товарищеские отношения», – поделился финалист Ярослав Игнатовский.

Перед финалистами также выступил начальник Управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Программа финала включала панельные дискуссии и мастер-классы с участием главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна, губернатора Кировской области Александра Соколова, сенатора Сергея Перминова, депутатов Госдумы, известных спортсменов и экспертов.

По единодушному мнению спикеров, конкурс вносит значительный вклад в обеспечение устойчивого общественно-политического развития России. Участники, в свою очередь, отметили практическую ценность полученных знаний и опыта.

Ранее сообщалось, что юный программист из Видного вошел в число финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ.