Юный программист из Видного вошел в число финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ

Юный программист из Видного Александр Кравченко вошел в число финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Поколение добра», в рамках народного голосования в мессенджере МАХ желающие могут поддержать его проект «Белый хакер» и помочь получить специальную награду «Народное признание». Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Он разработал энциклопедию кибербезопасности и цифровой грамотности для всех возрастов. В рамках проекта можно узнать, как защищать личные данные, финансы и психическое здоровье. Кроме того, в него входят офлайн-лекции по кибербезопасности, искусственному интеллекту и технологиям, которые уже посетили около 800 человек. Планируется также наладить сотрудничество со школами Московской области и Москвы.

«Белый хакер» стал одним из лучших проектов по итогам отбора почти 52 тыс. заявок из 147 стран мира, он является лауреатом премии «За безопасное цифровое детство» в номинации «Будущее интернета» и победителем Всероссийского конкурса «ТопБЛОГ», а также финалистом премии ШУМ.

«За 5 лет премия #МЫВМЕСТЕ превратилась в масштабное мировое волонтерское сообщество, объединяющее людей, неравнодушных к чужой беде и готовых всегда прийти на помощь. Это настоящие лидеры социальных изменений, которые работают в самых разных сферах: от поддержки участников СВО, помощи детям и пожилым людям до сохранения культурного наследия и создания экологических инициатив», — отметила заместитель председателя правительства России, сопредседатель оргкомитета премии #МЫВМЕСТЕ Татьяна Голикова.

Финалисты премии смогут претендовать на поддержку, в том числе информационную кампанию на федеральных каналах, годовую образовательную программу в центрах Росмолодежи и не только.

«Задача премии — объединить лидеров социальных инициатив со всего мира в крепкое и сплоченное сообщество и предоставить им условия и возможности для роста», — отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Ассоциации «Добро.рф», член оргкомитета премии #МЫВМЕСТЕ Артем Метелев.

Лауреатов определят в конце ноября 2025 года, победителей наградят в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ со 2 по 5 декабря в Москве.

