В Подмосковье стартовал сезон кладки яиц экзотических стрекоз-коромысел

По информации издания, сообщение о появлении редкого вида насекомого в регионе опубликовали в сообществе «Бутовский полигон — проектируемая ООПТ». Длина крупной стрекозы достигает примерно 7,3 см. Отличительная черта самцов — голубые пятна, которые можно рассмотреть на брюшке. У насекомого тело коричневого цвета.

По информации издания, насекомые преимущественно откладывают яйца в ткани водных растений или во влажный прибрежный грунт. Едой для личинок становятся мальки рыб, водные насекомые и головастики. Коромысло большое проживает в разных регионах России. Насекомое также распространено на территории Европы.

По данным издания, коромысло большое — хищное насекомое. Оно преимущественно обитает в прудах, где наблюдается повышенная растительность. Крупное насекомое замечают в районе водных каналов и озер. Его личинки активно развиваются в воде среди растительности. Взрослые особи питаются различными насекомыми.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье грибники нашли лисички-мутанты мистического вида.