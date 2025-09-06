В Подмосковье усилят контроль за частными приютами для животных

Председатель Комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Московской областной думы Сергей Карселян сообщил ТАСС о намерении ведомства поставить на повестку дня рассмотрение вопроса о введении дополнительных мер контроля за деятельностью частных приютов для животных, расположенных на территории региона.

По информации агентства, ранее в ОМВД России «Чеховский» поступило заявление с просьбой проверить состояние животных, которые проживают в частном пункте передержки в Чехове. Сообщалось, что питомцы ослаблены. Условия их проживания противоречат требованиям санитарных норм. Фото изможденных животных появились в соцсетях. Ветеринарные инспекторы подмосковной госветслужбы и сотрудники правоохранительных органов отреагировали на информацию. Сергей Карселян заявил, что инцидент с питомцами — чрезвычайный сигнал для всех.

«Комитет в ближайшее время инициирует рассмотрение вопроса о дополнительных мерах контроля за деятельностью частных приютов и зоогостиниц на территории Московской области. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы подобные "тюрьмы для животных" больше никогда не появлялись в нашем регионе», — сказал Карселян.

Депутат поблагодарил всех граждан, кто отреагировал на проблему с содержанием животных и проинформировал общественность. Профильный комитет региональной думы внимательно следит за развитием ситуации. В ведомстве уверены, что виновники должны быть привлечены к ответственности. Сотрудничество сотрудников правоохранительных органов, надзорных ведомств и депутатов позволяет в будущем выстраивать результативную профилактическую программу работы в данном направлении.

