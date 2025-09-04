Около 30 кошек и котят нашли в странном сарае

Помещение расположено на улице Королева, и, вероятно, стало постоянным местом жительства десятков котят и кошек. Появление стольких животных не было внезапным. Как отмечают очевидцы, популяция росла постепенно, что типично для бездомных кошачьих колоний. Многие животные похожи друг на друга, что указывает на родственные связи и необходимость контроля за их размножением.

Муниципальный приют после освещения новости подключился к работе, предоставив кров нескольким взрослым кошкам. Начался и процесс устройства котят в семьи — семеро из них уже обрели новых хозяев. Однако история на этом не закрывается. Около пятнадцати животных все еще ждут своего шанса на жизнь в теплом доме, а еще десять остаются под опекой волонтеров.

