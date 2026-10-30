Европа повторяет 1968-й: эксперт пояснил, что общего у протестов полувековой давности и нынешних

Эксперт Солонников увидел в молодежных выступлениях повторение 1968 года

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Нынешние массовые выступления молодежи эксперт Дмитрий Солонников рассматривает как повторение событий 1968 года. Полувековой юбилей тех потрясений отметили совсем недавно, и вот ситуация вновь напоминает о себе. По мнению эксперта, параллели здесь более чем уместны, сообщил «Вечерний Санкт-Петербург».

По мнению эксперта, первая из них — усталость общества от неизменных элит, утративших связь с действительностью. 50 лет назад в Европе господствовала консервативная повестка, направленная против СССР и унаследованная после Второй мировой войны. Молодежь тогда оказалась без карьерных перспектив: руководящие посты делились в узком кругу, который проблемами общества по сути не интересовался.

Сегодня, как отмечает Солонников, в Европе установился либеральный диктат, сложившийся после Холодной войны в условиях конца прошлого века. Новые политические силы к власти не подпускают, ограничения ужесточаются, а существующий порядок удерживают любой ценой — даже когда он расходится с реальностью.

Дополнительный фактор — ощутимое падение доходов домохозяйств. На привычные социальные программы денег не остается: бюджеты уходят на военные нужды. Это, с одной стороны, приносит сверхприбыли оборонным концернам, а с другой — подогревает напряжение в обществе ради дальнейшей эскалации.

По мнению эксперта, в уязвимом положении оказываются мигранты, лишенные возможности натурализоваться; молодежь без качественного образования и работы; политические активисты, которых снова и снова вытесняют из управленческой вертикали. Вдобавок приближается новый избирательный цикл — где-то он уже начался, где-то еще впереди. И результат не заставил себя ждать, считает эксперт.

«Протестное настроение прорывается наружу, как выстреливает долго сжимаемая пружина. Достаточно небольшого толчка, внешнего или внутреннего. Так и срабатывает французский триггер, увлекая другие части света, со своей национальной спецификой: Индия, Индонезия, Аргентина, Бразилия... Ждем того же и в США после 3 ноября. Как и более полувека назад протестный взрыв шагает через границы», — высказал мнение эксперт.

Ранее президент РФ отметил, что Запад не добился стратегического поражения России.

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