Весной дачники рискуют найти в домах испорченные продукты, погрызенные вещи и мышиные гнезда. Пока хозяев нет, грызуны пробираются внутрь через малозаметные дыры и селятся в укромных уголках. Как этого избежать, рассказала биолог Валентина Тузова, сообщил muksun.fm.

«Ваш главный противник — щель шириной в 6 миллиметров. Мышь может проникнуть в отверстие диаметром всего 6 мм, что примерно соответствует толщине карандаша. Важно помнить, что опасность представляет не отверстие от кирпича, а незаметную щель, которую легко упустить из виду», — предупредила специалист.

Перед отъездом эксперт советует осмотреть стены, стыки пола, пространство под дверями и места, где проходят трубы. Даже крошечные щели нужно заделать материалами, которые мыши не прогрызут, — например, металлической сеткой или цементным раствором.

Второй шаг — лишить грызунов приманки. Крупы, муку, семена и корм для животных стоит держать в герметичных стеклянных или металлических емкостях. А перед зимой не помешает вынести мусор и убрать остатки еды.

Рассчитывать лишь на ультразвуковые отпугиватели и растительные запахи биолог не советует: полноценной заменой физической защите дома они не станут.

Если следы мышей уже появились — помет, погрызенные упаковки и прочее, — недостаточно просто убрать их. Важно отыскать пути, которыми животные попадают в дом. Чем меньше в жилище открытых щелей и доступной еды, тем ниже шанс весной столкнуться с незваными гостями.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор напомнил про риски псевдотуберкуза из-за запасов овощей.