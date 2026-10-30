«Локомотив» идет ко дну: как остановить разруху в бывшем топ-клубе

Расставание с лидерами

Трудности у «Локомотива» прогнозировались, хотя, конечно, и не в таком масштабе. Было известно о финансовых проблемах у железнодорожников. Способом их решения стала продажа лидеров — Алексея Батракова в «Галатасарай» (€25 млн), Дмитрия Воробьева в «Краснодар» (€7,3 млн), Артема Карпукаса в «Зенит» (€5,2 млн).

Понятно, что компенсировать потерю лучших игроков почти невозможно, и все же у «Локомотива» остается достаточно квалифицированный набор исполнителей. По оценкам портала Transfermarkt, общая стоимость игроков команды составляет €71,6 млн — это шестое место в РПЛ. «Локомотив» же в чемпионате идет на 13-м месте, одержав лишь две победы.

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

Кроме того, железнодорожники к концу трансферного окна сумели усилиться. У «Зенита» арендовали вингера Андрея Мостового, у «Балтики» купили полузащитника Николая Титкова, а у «Крыльев Советов» — центрхава Сергея Бабкина. Пусть и не полноценная замена ушедшим, но все же игроки достаточно квалифицированные на уровне РПЛ.

Внутренний разлад

СМИ неоднократно сообщали о разногласиях между генеральным директором Борисом Ротенбергом и главным тренером Михаилом Галактионовым. При этом «Локомотив» вроде бы хочет удержать специалиста.

«Результаты неудовлетворительные, но тренер пользуется полной поддержкой руководства», — заявил спортивный директор Нариман Акавов.

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

Галактионов уже открыто критикует руководство клуба. Ранний вылет из Кубка он назвал «олицетворением всего, что происходило до этого». Специалист не исключает своего ухода.

«Любая история начинается и когда‑либо заканчивается. Поэтому если мы все вместе придем к решению, что так будет лучше для команды, значит, так будет лучше для команды. Если к этому решению не придем, значит, не придем», — сказал Галактионов.

Он отметил, что в любом случае «нельзя плыть по течению», и ситуацию необходимо переломить в ближайшее время. Следующий матч у «Локомотива» в РПЛ против «Спартака» — не самый подходящий соперник, чтобы рассчитывать на пополнение очкового запаса. С другой стороны, успех в матче с одним из лидеров может эмоционально приподнять команду.

«Нужны антибиотики»

Казалось, после паузы на матчи сборных «Локомотив» начинает выправляться: разгромили «Факел» (5:0), добыли ничью с «Краснодаром» (3:3). Хотя и тогда эксперты осторожно оценивали перспективы железнодорожников. Так, комментатор Константин Генич отмечал, что в матче с «Факелом» необыкновенно везло: забили больше, чем создали, а их сопернику, напротив, категорически не фартило при завершении.

Фото: [ ФК «Локомотив» ]

После этого случились два довольно безвольных поражения — от «Ростова» в чемпионате (0:2) и от ЦСКА в Кубке (1:3).

«Говорили, что «Локомотив» выздоравливает. Что, мол, все, вот он поправляется, на правильном пути. Но первый тайм матча с «Ростовом» показал, что здесь не только таблетки надо, а уже и антибиотики какие‑то, чтобы возвращался, становился прежней грозной силой», — сказал бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов.

Продолжая метафору Радимова, можно сказать, что в «Локомотиве» осознают наличие болезни, но лечить ее пытаются гомеопатией, или же вовсе надеются, что «само рассосется».

Невеселые перспективы

Тренер Андрей Коболев сравнил ситуацию в «Локомотиве» с той, что было в «Динамо» в 2016 году. Тогда бело-голубые впервые в своей истории вылетели из высшей лиги, а Коболев был уволен за три тура до конца чемпионата. С тех пор больше не работал ни в одной команде.

«Локомотив» находится в похожей ситуации с «Динамо» в 2016 году. Обе команды распродали лидеров в начале сезонов. Общего у этих команд много. Перспективы «Локомотива» не самые веселые. Если зимой никого не приобрести, то последствия могут быть серьезными», — сказал Кобелев.

Сейчас у «Локомотива» 11 очков после 12 туров и 13-е место, в зоне стыковых матчей. От зоны вылета команду отделяет всего два очка.