В подмосковных храмах пройдут молебны для школьников

В преддверии Дня знаний в православных храмах Московской области традиционно пройдут специальные молебны, предназначенные для учащихся и их наставников, сообщил REGIONS.

Как пояснили представители Богородского благочиния, участие в молебне призвано укрепить веру в собственные силы и ощутить божественное покровительство в предстоящих трудах. Молебствие имеет четко определенную цель — испросить благословения Божия на грядущий учебный год для всех участников образовательного процесса: как школьников и студентов, так и педагогов. Согласно информации, предоставленной благочинием, в Электростали основные торжества запланированы на воскресенье, 31 августа. В этот день молебен совершат в Вознесенском храме по окончании утренней литургии, начало которой в 7:40.

«В молитвах, произносимых священником и поющихся хором, звучат прошения о даровании разума, усердия, успехов в учебе, терпения и мудрости учителям. В центре внимания — духовное и интеллектуальное развитие учащихся, их способность к познанию нового и применению полученных знаний во благо», — рассказали в пресс-службе Богородского благочиния.

Также 31 августа богослужение для учащихся пройдет в храме святого великомученика Пантелеимона, расположенного на улице Пушкина, дом 3, на территории городской больницы. Там литургия начнется в 8:00 утра. Для жителей окрестных населенных пунктов молебен состоится раньше, в пятницу, 29 августа, в Казанском храме села Иванисово. Как уточнили в благочинии, он также будет совершен по завершении утренней литургии, начинающейся в 8:00. Посещение подобного молебна позволяет детям и взрослым психологически настроиться на предстоящую учебу, осознавая ее важность и призывая высшую помощь в приобретении знаний.

Ранее сообщалось, что почти 5 млрд руб. предусмотрели на питание школьников из семей льготных категорий в Подмосковье в 2025 году.