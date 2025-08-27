Почти 5 млрд руб. предусмотрели на питание школьников из семей льготных категорий в Подмосковье в 2025 году
В Подмосковье на питание школьников льготных категорий направят 4,8 млрд руб.
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в этом году на питание школьников из семей льготных категорий предусмотрели более 4,8 млрд руб. Об этом сообщили в Московской областной думе.
Такую меру поддержки предоставляют школьникам из семей участников спецоперации, а также детям из многодетных семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам из социальных центров. При этом округа могут на своем уровне вводить дополнительные категории.
Кроме того, все 460 тыс. учащихся первых — четвертых классов будут обеспечены однократным бесплатным питание. На эти цели предусмотрели около 6,3 млрд руб.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 1 сентября в столовых в школах региона введут новые блюда.