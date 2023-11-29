В Польше ученик во время урока напал на одноклассников: ножевые ранения получили 3 человека

В эфире радиостанции RMF FM проинформировали о нападении на учащихся одной из польских школ. Инцидент произошел во время урока. Школьник нанес ножевые ранения троим одноклассникам.

Сначала поступила информация, что в школе в Кадзидле неизвестный напал с ножом на находившихся людей в здании учебного заведения. По неофициальным данным, неизвестный скрылся. Сотрудники правоохранительных органов начали его поиски. Ранения получили минимум два человека - мужчина и женщина.

Позже в эфире этой же радиостанции появилась уточненная информация, согласно которой на своих одноклассников напал 18-летний ученик. Инцидент произошел во время урока. Согласно предварительным данным, ранения получило три человека. Все они учатся в этой школе.

«Состояние одной из школьниц, раненной в живот, тяжелое.», - говорится в сообщении.

Другой школьнице одноклассник нанес ранение в область предплечья. Также пострадал юноша, у которого зафиксировали попадание в область шеи. Всем оказана медицинская помощь.

Сотрудники полиции допрашивают свидетелей. В школу не пускают посторонних. Задержан ли нападающий, на данный момент не сообщается.