В Кузбассе планируют развивать инфраструктуру для крупных центров обработки данных (ЦОД), рассматривая в качестве площадок отработанные угольные разрезы. Губернатор Илья Середюк рассказал о переговорах с ведущими IT-компаниями (Сбер, ТТК, Яндекс, Ростелеком, НСПК, VK) и поддержке Минцифры России. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

По его словам, развитие ЦОД неразрывно связано со строительством новых теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), так как серверам требуются колоссальные мощности. Власти региона готовят специализированный IT-парк, где сами подготовят всю инфраструктуру, чтобы компаниям оставалось только установить оборудование.

Размещение в разрезах глубиной до 300 метров позволит использовать подземные воды для естественного охлаждения серверов, что минимизирует затраты, а также обеспечит физическую защиту объектов от внешних атак и БПЛА.

Ранее сообщалось, что удар по «Яндексу» обрушил сторонние сервисы.