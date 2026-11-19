Энергия новых ТЭЦ в Кузбассе пойдет на питание дата-центров
Кузбасс превратит угольные разрезы в дата-центры для Сбера и Яндекса
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В Кузбассе планируют развивать инфраструктуру для крупных центров обработки данных (ЦОД), рассматривая в качестве площадок отработанные угольные разрезы. Губернатор Илья Середюк рассказал о переговорах с ведущими IT-компаниями (Сбер, ТТК, Яндекс, Ростелеком, НСПК, VK) и поддержке Минцифры России. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».
По его словам, развитие ЦОД неразрывно связано со строительством новых теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), так как серверам требуются колоссальные мощности. Власти региона готовят специализированный IT-парк, где сами подготовят всю инфраструктуру, чтобы компаниям оставалось только установить оборудование.
Размещение в разрезах глубиной до 300 метров позволит использовать подземные воды для естественного охлаждения серверов, что минимизирует затраты, а также обеспечит физическую защиту объектов от внешних атак и БПЛА.
Ранее сообщалось, что удар по «Яндексу» обрушил сторонние сервисы.