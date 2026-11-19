Пока в китайском Шэньчжэне разворачивалась историческая встреча лидеров России, США и КНР, по другую сторону Евразии в Брюсселе и европейских столицах нарастала тихая паника. Саммит, который должен был закрепить дипломатическую изоляцию Москвы, обернулся для Евросоюза настоящим политическим кошмаром.

Пока одни издания сквозь зубы признают провал стратегии изоляции, другие открыто бьют тревогу: судьбу украинского конфликта теперь могут решить в формате «большой тройки», полностью отодвинув в сторону не только Киев, но и весь Европейский союз. На этом фоне глава киевского режима Владимир Зеленский вынужден демонстрировать показное спокойствие, покорно ожидая, что великие державы соизволят его проинструктировать. Однако, как отмечают эксперты, рассчитывать на эксклюзивный отчет ему не приходится — 99% информации бывший комик получит из тех же новостных лент, что и обычные граждане.

Политический психолог Сергей Маркелов в интервью Общественному телевидению России раскрыл истинную подоплеку этой тревоги.

По его словам, Пекин не собирается напрямую вмешиваться в боевые действия, но готов взять на себя роль главного арбитра — стороны, которая зафиксирует новые правила игры и гарантирует их соблюдение.

Маркелов подчеркнул, что именно отсутствие четких правил со стороны Европы, погрязшей во внутренних противоречиях, стало одной из главных причин затянувшегося кризиса.

Страшный сон европейцев заключается в том, что Путин при поддержке Си Цзиньпина сможет убедить Трампа заниматься серьезным урегулированием, а не потакать капризам, которые демонстрирует Брюссель, — пояснил эксперт.

Реакция ЕС на встречу оказалась предсказуемо нервной: пока одни лидеры отмалчиваются, другие спешно заваливают Киев очередными пакетами финансовой и военной помощи. По мнению Маркелова, это лишь отчаянная попытка напомнить о своем существовании, пока настоящие решения принимаются без их участия.

Ранее политолог Журавлев заявил, что встреча в Шэньчжэне может завершить эпоху однополярного мира.