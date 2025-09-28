В рамках уголовных дел о смертельном отравлении в Ленобласти задержаны еще 14 человек

Четырнадцать человек задержаны в рамках трех уголовных дел о смертельном отравлении спиртным в Ленинградской области, сообщил официальный телеграм-канал региональной прокуратуры.

Согласно данным надзорного ведомства, в ходе расследования по уголовному делу было изъято свыше 1300 литров фальсифицированного алкоголя. Правоохранители продолжают осуществлять обысковые мероприятия в точках, где смертоносная продукция хранилась и реализовывалась. По версии следствия, все 14 задержанных лиц причастны к сбыту некачественного спиртного.

Как сообщает прокуратура, в воскресенье, 28 сентября, в отношении подозреваемых будет определена мера пресечения. Представители правоохранительных структур полагают обоснованным ходатайствовать о взятии их под стражу. Надзор за ходом и результатами расследования осуществляет прокурор региона. Ранее в отношении уже выявленных фигурантов суд также избрал содержание под стражей. Следствие устанавливает, что женщина 1964 года рождения передавала мужчине 1946 года рождения несертифицированную алкогольную продукцию, которую он впоследствии сбывал на территории, прилегающей к одной из деревень Сланцевского района.

«Прокуратура Ленинградской области продолжает проверки и координацию работы правоохранительных органов по декриминализации сферы реализации спиртосодержащей продукции», — указано в сообщении.

