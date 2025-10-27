В России определят лучшего школьного повара: раскрыты секреты конкурса

Директор кемеровского МАО «Школьное питание» Елена Тимофеевна назвала соревнования, которые пройдут для поваров из разных регионов России в Ленинградской области, школьной «Битвой шефов», сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, Елена Тимофеевна — повар городского классического лицея со стажем в «Школьном питании» 14 лет, которая представит Кузбасс на конкурсе «Лучший школьный повар РФ». Первым этапом стало признание специалиста лучшим поваром среди коллег, которые работают в учебных заведениях Кузбасса.

По данным издания, конкурс состоится в городе Гатчина. Главными требованиями станут соблюдение технологий, правильная подача и вкус блюда. Елена Тимофеевна рассказала корреспонденту Сибдепо, что на конкурсе ей предоставят разные продукты. Заранее список ингредиентов не оглашается. Участникам предстоит приготовить блюдо, которое можно подать школьникам. Одно из требований — сохранение витаминов и минералов для предоставления здорового питания. Многие детали конкурса еще не оглашены.

Женщина рассказала, что во время местного этапа получила новый опыт. Она уверена, что встреча с коллегами из других регионов позволит ей перенять опыт лучших специалистов.

«Это будет строго школьное меню. Но мы еще не знаем, что именно будет. Едем, 27-го там все узнаем, все скажут», — поделилась Елена.

