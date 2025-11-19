В российском городе утром 19 ноября зафиксировали землетрясение

Рано утром в среду, 19 ноября, на территории Кемеровской области было отмечено незначительное сейсмическое событие, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на оперативные данные Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Согласно данным центра, подземный толчок произошел в глубинных породах угольного бассейна. Эпицентр события располагался в непосредственной близости от Ленинска-Кузнецкого. Эта информация получила независимое подтверждение через специализированные онлайн-сервисы: картографическая платформа «geotree», куда были введены координаты от геофизической службы, также указала на район Ленинск-Кузнецкого округа. В зону потенциального воздействия попали несколько близлежащих населенных пунктов, включая Демьяновку, Полысаево и Новопокровку.

По информации издания, точное время происшествия — 09:02 по местному времени (02:04 по Всемирному координированному времени). Магнитуда толчка в его очаге составила 2,5 балла. Несмотря на невысокую интенсивность, жители указанных поселков и городов теоретически могли ощутить его проявления в виде легкой вибрации или кратковременного дрожания почвы. Согласно карте первоисточника, окружающая территория испытала афтершоки силой около 1 балла.

