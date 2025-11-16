На фоне афтершоков усилился мониторинг вулканов Камчатки

У берегов Камчатки за последние сутки 15 ноября зарегистрировано восемь афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,0, пишет РИА Новости . Как сообщили в региональном управлении МЧС, один из толчков был ощутим в населённых пунктах. Сутками ранее сейсмологи фиксировали пять афтершоков, часть из них также ощущалась местными жителями.

Спасатели заявили, что подземные толчки продолжаются с 30 июля — дня, когда на полуострове произошло землетрясение магнитудой 8,8, самое сильное в регионе с 1952 года. Специалисты отмечают, что уровень сейсмической активности остается повышенным, большинство повторных толчков люди не ощущают. По решению главы региона действует режим ЧС природного характера.

На фоне продолжающейся сейсмичности ведется усиленный мониторинг вулканов. Ученые фиксируют активность Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. У последнего произошел пепловый выброс, однако пеплопада в населенных пунктах не зарегистрировано. Власти рекомендуют жителям и туристам не приближаться к вулканам.

