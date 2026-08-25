В Ступине запустят производство инновационных систем отопления

В Ступине запустят новое производство инновационных безынерционных систем отопления собственной разработки, в реализацию проекта вложат почти 120 млн рублей — работы сопровождает Центр содействия строительству при Правительстве Московской области. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Стройготовность производственного корпуса достигла 20%, инспекторы Главгосстройнадзора проводят проверку объекта. Специалисты ведут устройство несущих и ограждающих конструкций.

На предприятии компании «Луч Тепла» будут выпускать системы отопления под брендом CALDOtech, площадь одноэтажного здания на улице Промышленной составит почти 3,5 тыс. кв. м. Там появятся сборочные участки, склады материалов и комплектующих, а также готовой продукции. Проектная мощность предприятия составит 36 тыс. единиц отопительных систем в год, запустить производство планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.